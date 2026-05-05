Caro energia Orsini Confindustria plaude a Giorgetti | Giuste deroghe al Patto di stabilità

Il presidente di Confindustria ha espresso il proprio supporto alle recenti decisioni del ministro dello sviluppo economico, ritenendo che le deroghe al Patto di stabilità siano appropriate per affrontare la crisi energetica. Queste misure sono state indicate come strumenti utili per consentire alle imprese di gestire meglio l’aumento dei costi dell’energia. Il confronto tra le parti coinvolte si inserisce in un contesto di discussione sulle strategie per sostenere il settore industriale italiano.

Per risolvere la crisi causata dall'aumento del costo dell'energia, il presidente di Confindustria indica la strada al governo. "Una delle cose da fare, già nella prossima legge finanziaria, è lavorare sulle aggregazioni, lavorare con le imprese per farle diventare più grandi". Questo perché proprio l'impresa può essere un acceleratore del risparmio pubblico e privato “Attualmente le imprese lavorano in uno scenario di grandeincertezza: il nostro ufficio studi ha elaborato tre scenari diversi e, tra questi,se arriviamo con le guerre fino a fine anno andremo in recessione“. Lo afferma ilpresidente di Confindustria,Emanuele Orsini, intervenendo al Salone del risparmio a Milano.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caro energia, Orsini (Confindustria) plaude a Giorgetti: “Giuste deroghe al Patto di stabilità” Notizie correlate Leggi anche: Orsini, subito misure per energia, bisogna sforare Patto di Stabilità Iran, Giorgetti e la sveglia all’Ue: «Estendere all’energia le deroghe al Patto sulla difesa, è opportuna una clausola di salvaguardia generale»Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel proprio intervento alla riunione Ecofin, sull’aumento del prezzo dell’energia per la guerra in Iran... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dfp, Confindustria: Rischiamo la più grave crisi energetica della storia. Tajani frena sul Patto di stabilità; Il Patto di stabilità non può più essere un giogo contabile; Dfp, è coro di allarmi in Parlamento: Senza crescita il rigore è un rischio; Energia, Orsini: sbloccare le concessioni ferme sulle rinnovabili. Deroghe Patto di Stabilità, stop dall’UE | Orsini Europa reagisca. Giorgetti: estendere clausola su energiaDeroghe al Patto di Stabilità, l'UE frena su richieste Italia (e Germania): l'arringa di Giorgetti all'Eurogruppo e la replica di Dombrovskis ... ilsussidiario.net Ue: Orsini, bene Giorgetti su sforamento Patto per energiaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Secondo il Fondo monetario, aumentano i rischi di recessione in Eurozona. «Deroghe al Patto di stabilità solo per shock straordinari, non è questo il caso» - facebook.com facebook Ue, Salvini “Superare il Patto di Stabilità è questione di sopravvivenza” x.com