Un uomo di 39 anni è stato accoltellato durante una rissa nella notte a Torre del Greco. È stato colpito da più fendenti e trasportato in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione o sul movente. La vittima è stata trovata ferita in una zona pubblica della città.

Un uomo di 39 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da diverse coltellate nel corso di un episodio avvenuto nella notte a Torre del Greco. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Maresca, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. I carabinieri della stazione di Torre del Greco sono intervenuti presso il presidio ospedaliero dopo la segnalazione dell'arrivo al pronto soccorso di un uomo con numerose ferite da arma da taglio. I sanitari hanno immediatamente prestato le cure necessarie al 39enne, le cui condizioni hanno richiesto un intervento chirurgico urgente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Torre del Greco, 39enne accoltellato dopo una rissa: ricoverato in prognosi riservata

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