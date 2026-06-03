Durante le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, i vigili del fuoco hanno srotolato una bandiera dalla Torre dei Caduti, accompagnata dall’inno nazionale. Sono stati consegnati quindici riconoscimenti a cittadini che hanno ricevuto onorificenze di commendatore e cavalieri. Il presidente ha inviato un messaggio in occasione dell’evento, mentre si sono svolte anche altre cerimonie ufficiali in diverse parti della città.

La bandiera srotolata dai vigili del fuoco dalla Torre dei Caduti, l’inno, il messaggio del presidente Mattarella: flash delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. A causa del maltempo, l’Auditorium di piazza Libertà ha ospitato la consegna di 15 onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica. Attestati che incarnano valori quali "impegno, solidarietà, generosità – ha evidenziato il prefetto Luca Rotondi – di persone che sono uno splendido esempio per la Bergamasca e l’Italia". Commendatore è stato nominato Marco Elio Rottigni, direttore generale di Abi, Ufficiale Roberto Tredici, capo sezione telematica della logistica dell’Accademia della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Commendatore e cavalieri. I quindici cittadini insigniti

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