Venticinque professionisti italiani, tra cui imprenditori e manager, sono stati insigniti dal Presidente della Repubblica come Cavalieri del Lavoro. Le nomine includono rappresentanti dell’enologia abruzzese, del settore informatico e dell’abbigliamento sportivo. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali. I premiati operano in aziende di diverse dimensioni e settori, evidenziando la varietà del tessuto produttivo nazionale.

Dal vino abruzzese all’informatica, passando per l’abbigliamento sportivo. Il tessuto produttivo italiano torna protagonista con la nomina dei nuovi Cavalieri del Lavoro. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con cui sono stati nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Le nomine premiano imprenditori e imprenditrici distintisi nei settori dell’industria, dell’agricoltura, del commercio e dei servizi, rappresentando l’eccellenza del Made in Italy in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dal vino all’informatica: i 25 Cavalieri del Lavoro insigniti da Mattarella

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