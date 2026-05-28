Oggi il Presidente della Repubblica ha conferito il titolo di Cavalieri del Lavoro a tre persone provenienti dalla Lombardia. La cerimonia si è svolta a Milano, con la consegna delle onorificenze durante un evento ufficiale. I tre insigniti sono stati scelti tra i professionisti che si sono distinti nei rispettivi settori. La nomina si inserisce nel quadro delle celebrazioni per i riconoscimenti del 2026. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti delle istituzioni.

Milano, 28 maggio 2026 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato oggi 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, onoreficenza che viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. Tra loro ci sono anche tre imprenditori lombardi. Giuseppe Fontana. (1954, Monza e Brianza – Industria Metalmeccanica) È presidente di Fontana Gruppo, azienda di famiglia fondata nel 1952 e oggi tra i leader mondiali nella produzione di viteria e bulloneria. Entrato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cavalieri del Lavoro 2026, chi sono i tre lombardi insigniti oggi dal Presidente della Repubblica

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1 maggio, ecco i maestri ed i cavalieri del lavoro 2026

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