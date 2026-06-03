Comisso jr | Messa alla prova la nostra unità Fiorentina si riparte | non penseremo in piccolo
Il presidente della società ha annunciato che la messa alla prova ha rafforzato l’unità del club. Ha inoltre confermato il ritorno alla Serie A, sottolineando che l’obiettivo è ambizioso. In un’intervista ha riferito che ci sono stagioni valutate in base alla posizione in classifica e altre in base all’impegno e alla passione. Nessun dettaglio sui piani specifici, ma ha ribadito che il club intende puntare in alto senza limitazioni.
“Non penseremo in piccolo” una frase che in città è già stata tradotta in “penseremo in grande”. A parte i dettagli dialettici, dagli Stati Uniti arriva una lunga video intervista in inglese al presidente Giuseppe Commisso, pubblicata sul sito ufficiale del club. Buoni propositi per il futuro che hanno il sapore del rilancio, senza trascurare la continuità: “Voglio che la Fiorentina proceda con coraggio, fiducia e ambizione. I grandi club non si costruiscono solo con le parole. Si costruiscono con visione, disciplina, sacrificio e con la responsabilità quotidiana di onorare la maglia. Non penseremo in piccolo. I nostri sogni devono essere degni di Firenze e il nostro lavoro deve essere degno di quei sogni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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