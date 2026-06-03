Comisso jr | Messa alla prova la nostra unità Fiorentina si riparte | non penseremo in piccolo

Notizia in breve

Il presidente della società ha annunciato che la messa alla prova ha rafforzato l’unità del club. Ha inoltre confermato il ritorno alla Serie A, sottolineando che l’obiettivo è ambizioso. In un’intervista ha riferito che ci sono stagioni valutate in base alla posizione in classifica e altre in base all’impegno e alla passione. Nessun dettaglio sui piani specifici, ma ha ribadito che il club intende puntare in alto senza limitazioni.