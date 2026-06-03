Come votò Manfredonia al Referendum tra Repubblica e Monarchia del 2 Giugno 1946? Qui si decise per un pugno di voti

Da ilsipontino.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno 1946, a Manfredonia, il voto per il referendum tra Repubblica e Monarchia si decise con un numero molto ristretto di schede. Secondo i dati disponibili, furono solo 12 i votanti. La consultazione nazionale portò alla decisione di abolire la monarchia e istituire la Repubblica. La città si trovò quindi al centro di un passaggio storico, anche se il numero di votanti fu molto basso rispetto alla popolazione complessiva.

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Il 2 giugno 1946, l'Italia fu chiamata alle urne per scegliere tra Repubblica e Monarchia. A Manfredonia, secondo i dati di Eligendo, votarono 12.256 su 13.713 aventi diritto al voto. Quindi l'89,38%. La narrazione storica tradizionale ricorda Spesso un'Italia divisa a metà: un Nord a forte trazione repubblicana e un Sud quasi compattamente monarchico. Tuttavia, l'analisi dei risultati locali restituisce un quadro storico molto più complesso e frammentato. Manfredonia rientrava nella circoscrizione di Bari-Foggia. In questa circoscrizione come in gran parte del Meridione, prevalse nettamente la Monarchia. La Provincia di Foggia registrò il 54,57% delle preferenze per il mantenimento del re (155. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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2 giugno 1946 - Monarchia o Repubblica

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