Il referendum del 2 giugno 1946, con il quale si decise l’abolizione della monarchia, vide circa il 54,3% dei votanti optare per la Repubblica. I risultati ufficiali mostrarono oltre 12,7 milioni di voti favorevoli alla Repubblica, mentre quelli contrari furono circa 10 milioni. La consultazione si svolse a suffragio universale e suscitò diverse polemiche, anche a causa delle tensioni politiche dell’epoca.

I risultati del referendum non furono certo senza polemiche: la Repubblica ottenne 12.718.641 voti, contro i 10.718.502 della Monarchia. Fu la prima votazione a cui parteciparono anche le donne Il 2 giugno è una delle ricorrenze più importanti della storia d'Italia. In questa data si celebra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 2 giugno, festa della Repubblica: nel 1946 il referendum a suffragio universale, il 54,3% scelse per abolizione Monarchia

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2 giugno festa della Repubblica Italiana ostaggio degli USA

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