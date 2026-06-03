Come sta il tifoso ferito prima di Torino Juve? Migliorano le sue condizioni Le ultimissime sul quadro clinico

Le condizioni del tifoso ferito prima della partita Torino-Juve sono in miglioramento. Le ultime informazioni indicano che il quadro clinico si sta stabilizzando e non ci sono complicazioni gravi. Il tifoso era stato ricoverato in seguito all’incidente avvenuto prima del match, ma ora si trova sotto osservazione e le sue condizioni sono considerate in progresso. Nessuna informazione ufficiale sui tempi di dimissione o su eventuali interventi futuri.

di Francesco Spagnolo Buone notizie per il tifoso della Juventus rimasto ferito poco prima della sfida contro il Torino. Ecco le ultime sul quadro clinico. Arrivano finalmente le prime notizie confortanti dall’ospedale Le Molinette di Torino, dove si temeva il peggio per la vita di un giovane sostenitore bianconero. Ci sono infatti buone notizie per Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito nei disordini avvenuti il 24 maggio poco prima del derby contro il Torino. Il percorso clinico del trentaseienne ha registrato un passo avanti fondamentale nelle ultime ore. Il paziente è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di degenza ordinaria di Neurochirurgia dell’ospedale Le Molinette. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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