L’olandese potrebbe arrivare in Juventus come rinforzo offensivo e giocare in diverse posizioni del reparto. La società valuta il suo ruolo come una possibile soluzione versatile per l’allenatore, che potrebbe impiegarlo sia come esterno che come seconda punta. La trattativa è in fase di valutazione, e il giocatore potrebbe contribuire con la sua capacità di adattarsi a più ruoli in attacco.

di Francesco Spagnolo La Juventus pensa a Kluivert per rinforzare l’attacco. L’olandese potrebbe rappresentare una sorta di jolly per Spalletti. Le ultime. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e la dirigenza bianconera sta studiando i profili ideali per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i profili più caldi emersi nelle ultime ore c’è una vecchia conoscenza del calcio europeo: Kluivert è uno dei nomi valutati dalla Juve per l’estate. Il talento olandese si è rilanciato alla grande in Premier League e ha attirato nuovamente i radar dei top club italian i, pronti a scommettere sulle sue qualità. Nei piani della Continassa, l’ex Roma non rappresenta la prima scelta assoluta, bensì la principale soluzione nel caso in cui non si dovesse sbloccare la trattativa per Brahim Diaz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Come cambierebbe la Juventus con Kluivert? Il ruolo dell’olandese e dove giocherebbe in bianconero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Teun Koopmeiners bocciato dalla Juventus: il club bianconero mette sul mercato l’olandese dopo il flop stagionaleLa Juventus ha annunciato di voler vendere il centrocampista olandese Teun Koopmeiners.

Mingueza ideale per la Juve: le caratteristiche e come giocherebbe in bianconeroMingueza potrebbe approdare alla Juventus, considerando la sua capacità di coprire più ruoli in campo.

Temi più discussi: Svolta Alisson, può riaprirsi la pista Juve! Iraola può cambiare le gerarchie al Liverpool. Le alternative restano tre; Vlahovic fa doppietta nel Derby e lancia un messaggio: secondo miglior marcatore stagionale della Juventus, come può cambiare il suo futuro; Spalletti va da Elkann, c’è una priorità: la richiesta che può cambiare le strategie mercato Juve; Ribaltone Liverpool: come l'arrivo di Iraola può cambiare i piani di Inter e Juventus.

Come cambierebbe la #Juventus con #Koke Numeri e formazione tipo x.com

La Juventus è pronta ad offrire a Bernardo Silva un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029 con uno stipendio di 8M€ (6 netti + 2M come bonus: 1M se la Juve si qualifica per la UCL e 1M bonus legato alla prestazione di squadra e individuale). Spalletti lo c reddit

Juve, contenta di farti umiliare dall’Inter?L’Inter accelera sul mercato con obiettivi chiari, mentre la Juventus affronta dubbi strategici e possibili cessioni eccellenti come Bremer. tuttojuve.com

Calciomercato Juventus, occasione d’oro: Alaba si svincola dal Real Madrid. Le ultimeCapitolo calciomercato Juventus. La chiusura della stagione porta con sé le grandi grandi manovre delle big del nostro campionato, decise a sfruttare ogni ... news-sports.it