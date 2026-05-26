La Juventus ha annunciato di voler vendere il centrocampista olandese Teun Koopmeiners. La decisione arriva dopo una stagione valutata come negativa, con prestazioni che non hanno soddisfatto le aspettative. Il giocatore, arrivato a Torino da un anno, sarà quindi inserito nella lista dei calciatori in vendita. La società ha comunicato ufficialmente la volontà di cedere il centrocampista durante la prossima finestra di trasferimenti estivi.

La Juventus ha deciso di mettere ufficialmente sul mercato il centrocampista olandese Teun Koopmeiners in vista della prossima sessione estiva di trasferimenti, sancendo la rottura definitiva dopo una sola stagione disputata a Torino molto al di sotto delle aspettative generali. Il rendimento fallimentare dell’ex giocatore dell’Atalanta ha spinto i vertici societari della Continassa a cercare un’immediata via d’uscita per interrompere un rapporto calcistico che non ha soddisfatto nessuna delle parti in causa. Le indiscrezioni sul destino del calciatore sono state confermate dalla giornalista Eleonora Trotta durante il consueto appuntamento video dedicato alle trattative di calciomercato in onda sul canale YouTube di , la quale ha delineato un quadro di profonda insoddisfazione da parte dell’ambiente juventino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Teun Koopmeiners bocciato dalla Juventus: il club bianconero mette sul mercato l’olandese dopo il flop stagionale

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