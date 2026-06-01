Mingueza potrebbe approdare alla Juventus, considerando la sua capacità di coprire più ruoli in campo. Il difensore spagnolo ha dimostrato versatilità in diverse posizioni, rendendolo un’opzione interessante per la rosa bianconera. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato. La società valuta le possibilità di inserimento e le modalità di ingaggio. Mingueza resta un nome caldo tra i possibili acquisti per la prossima stagione.

di Francesco Spagnolo Mingueza resta un calciatore sicuramente ideale per la Juventus visto che parliamo di un profilo in grado di ricoprire più ruoli. Le manovre in casa bianconera per rinforzare il reparto arretrato non si fermano, e il nome di Mingueza resta in cima alla lista di Ottolini. Il difensore cresciuto nel Barcellona rappresenta l’identikit ideale per i bianconeri un innesto di qualità capace di alzare l’asticella e offrire soluzioni differenti anche a partita in corso. Il fattore tattico è l’elemento chiave che spinge i bianconeri a seguire con attenzione il giocator. Analizzando le caratteristiche del giocatore, appare evidente come lo spagnolo è il calciatore giusto per il modo di giocare di Spalletti vista la sua grande duttilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mingueza ideale per la Juve: le caratteristiche e come giocherebbe in bianconero

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MINGUEZA PUÒ ESALTARE LA JUVE DI SPALLETTI Analisi Tattica

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Pensavo fossimo pazzi a firmare Wissa alla sua età, ma questo supera ogni limite. Come faremo mai a riprendere i soldi?! reddit

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