Colpisce un gabbiano e perde il controllo dell' auto ferita una donna

Notizia in breve

Un incidente si è verificato ieri sera a Milazzo quando un’auto ha colpito un gabbiano in volo. L’impatto ha fatto perdere il controllo del veicolo, che è finito fuori strada. Un’altra auto è stata coinvolta nello scontro. Durante l’incidente, una donna a bordo di una delle vetture è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.