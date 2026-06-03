Colpisce un gabbiano e perde il controllo dell' auto ferita una donna
Un incidente si è verificato ieri sera a Milazzo quando un’auto ha colpito un gabbiano in volo. L’impatto ha fatto perdere il controllo del veicolo, che è finito fuori strada. Un’altra auto è stata coinvolta nello scontro. Durante l’incidente, una donna a bordo di una delle vetture è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.
Incidente a Milazzo, dove nella tarda serata di ieri un'auto si è scontrata con un gabbiano in volo. Lo scontro è avvenuto lungo l'asse viario, coinvolgendo anche un'altra vettura. In particolare, la donna alla guida del mezzo che ha colpito l'animale ha perso il controllo della propria auto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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