Alle 10.15 a Busto Garolfo, un tir ha perso il controllo in una rotonda di via Inveruno, investendo diversi veicoli in transito. Durante l’incidente, una donna è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non sono state riportate altre ferite o danni significativi. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Busto Garolfo (Milano) - Mattinata di paura a Busto Garolfo, dove verso le 10.15 un tir ha perso il controllo lungo via Inveruno provocando un violento incidente che ha coinvolto diverse automobil i in transito. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il mezzo pesante sarebbe arrivato all'altezza di una rotatoria senza rallentare, finendo per travolgere alcune vetture che stavano percorrendo regolarmente la strada. L'impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento di alcune persone, immediatamente soccorse dai sanitari intervenuti sul luogo dell'incidente. Dopo aver urtato i veicoli, il camion ha terminato la sua corsa poco più avanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Busto Garolfo, tir perde il controllo alla rotonda e travolge le auto in transito: ferita una donna

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