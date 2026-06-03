Colorno Erald è il giovane che ha contribuito a ritrovare Barbara nel parco del palazzo Ducale

Notizia in breve

Erald Gjyriqi, residente a Colorno e nato a Durazzo, in Albania, ha contribuito a trovare Barbara, una ragazza di 24 anni di Borgotaro scomparsa il 2 giugno. La giovane è stata ritrovata nella serata dello stesso giorno nel Parco del Palazzo Ducale. La scomparsa era stata segnalata in mattinata, e il suo ritrovamento è avvenuto nel corso della stessa giornata.