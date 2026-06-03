Colorno Erald è il giovane che ha contribuito a ritrovare Barbara nel parco del palazzo Ducale
Erald Gjyriqi, residente a Colorno e nato a Durazzo, in Albania, ha contribuito a trovare Barbara, una ragazza di 24 anni di Borgotaro scomparsa il 2 giugno. La giovane è stata ritrovata nella serata dello stesso giorno nel Parco del Palazzo Ducale. La scomparsa era stata segnalata in mattinata, e il suo ritrovamento è avvenuto nel corso della stessa giornata.
E' Erald Gjyriqi, il giovane - residente a Colorno e nato a Durazzo, in Albania - che ha contribuito al ritrovamento di Barbara, la ragazza di 24 anni di Borgotaro, scomparsa dalla mattinata del 2 giugno e ritrovata nella serata dello stesso giorno, all'interno del Parco del Palazzo Ducale di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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