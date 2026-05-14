Il giardino di 500mq con la serra sul tetto del palazzo che aiuta bambini e genitori a ritrovare il sorriso
Un giardino di 500 metri quadrati con una serra è stato realizzato sul tetto di un edificio residenziale. Lo spazio verde è aperto a bambini e genitori, offrendo un'area di relax e svago. La presenza di piante e alberi contribuisce a creare un ambiente naturale in città. La struttura è pensata per favorire il benessere e il recupero emotivo di chi vive in quella zona, offrendo un luogo di contatto con la natura. La costruzione si sviluppa interamente sul tetto di un palazzo.
Quando il verde aiuta la cura. Un piccolo bosco sul tetto della palazzina: 500 metri quadrati di verde per regalare quella serenità che la malattia ha strappato. Non solo ai piccoli pazienti, ma anche ai loro cari. Così che una passeggiata nel verde, la cura di piante e fiori diventano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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