Il giardino di 500mq con la serra sul tetto del palazzo che aiuta bambini e genitori a ritrovare il sorriso

Un giardino di 500 metri quadrati con una serra è stato realizzato sul tetto di un edificio residenziale. Lo spazio verde è aperto a bambini e genitori, offrendo un'area di relax e svago. La presenza di piante e alberi contribuisce a creare un ambiente naturale in città. La struttura è pensata per favorire il benessere e il recupero emotivo di chi vive in quella zona, offrendo un luogo di contatto con la natura. La costruzione si sviluppa interamente sul tetto di un palazzo.

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