colombia trump dichiara il suo appoggio a de la espriella

Notizia in breve

Trump ha annunciato il suo sostegno a De la Espriella, candidato in Colombia. La dichiarazione è arrivata poco prima delle elezioni del 21 giugno. La sua scelta potrebbe influenzare le dinamiche del voto, mentre resta da vedere chi rappresenterà la sinistra nel ballottaggio contro De la Espriella. Le urne sono ormai vicine e il risultato finale dipenderà anche da questa alleanza politica.