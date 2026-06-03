Colombia Trump dichiara il suo appoggio a De la Espriella
Trump ha annunciato il suo sostegno a De la Espriella, candidato in Colombia. La dichiarazione è arrivata poco prima delle elezioni del 21 giugno. La sua scelta potrebbe influenzare le dinamiche del voto, mentre resta da vedere chi rappresenterà la sinistra nel ballottaggio contro De la Espriella. Le urne sono ormai vicine e il risultato finale dipenderà anche da questa alleanza politica.
Come influenzerà il sostegno di Trump il voto del 21 giugno?. Chi rappresenterà la sinistra nel ballottaggio contro De la Espriella?. Perché Petro accusa gli Stati Uniti di voler trasformare la Colombia?. Quali misure adotterà De la Espriella contro il narcotraffico?.? In Breve Spoglio del primo turno completato al 99,94% dal Registro Nazionale Colombiano. Ballottaggio tra De la Espriella e Iván Cepeda fissato per il 21 giugno. Petro accusa gli Stati Uniti di ingerenza nelle decisioni della nazione sovrana. Programma elettorale punta su lotta al narcotraffico e controllo immigrazione clandestina. Il ballottaggio colombiano si scalda dopo il sostegno di Trump a De la Espriella. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Colombia's Petro, Trump hail talks after bitter rift | AFP
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