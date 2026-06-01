elezioni in colombia estrema destra in vantaggio con de la espriella

Durante le elezioni presidenziali in Colombia, il candidato di estrema destra de la Espriella, vicino alle posizioni di Trump e Bukele, ha ottenuto il maggior numero di voti e si prepara a sfidare al secondo turno il senatore di sinistra Ivan Cepeda. La competizione si svolge tra due fronti opposti, con il primo che rappresenta le posizioni più radicali e il secondo con un orientamento di sinistra.

Colpo di scena al primo turno delle elezioni presidenziali inColombia. In testa, contro molti pronostici, c’è il candidato di estrema destraAbelardo de la Espriella, avvocato e leader del movimentoDifensori della Patria, noto per le sue posizioni vicine a Donald Trump. De la Espriella, soprannominato “El Tigre”, ha ottenuto il43,7% dei votie il prossimo 21 giugno affronterà al ballottaggio il candidato della sinistraIvan Cepeda,fermo al40,9%. Cepeda, candidato della coalizione progressistaPatto Storicoe considerato l’erede politico dell’attuale presidenteGustavo Petro, sarebbe distanziato da circa 700mila voti. Tuttavia, sia Petro sia lo... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Elezioni in Colombia, estrema destra in vantaggio a sorpresa

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