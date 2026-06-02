I risultati del primo turno e il ballottaggio in Colombia in testa l’estrema destra con Abelardo de la Espriella spinto da Trump
In Colombia, il primo turno delle elezioni presidenziali ha visto il candidato di estrema destra, Abelardo de la Espriella, ottenere il 43,7% dei voti, piazzandosi in testa. La competizione continua con il ballottaggio, mentre il risultato segnala una netta preferenza per la linea politica di destra. La campagna ha visto anche la presenza di candidati con forti legami con figure politiche esterne, tra cui un supporto da parte di un ex presidente degli Stati Uniti.
Il primo turno delle presidenziali in spacca la Colombia. In testa c’è il leader di estrema destra Abelardo de la Espriella (Difensori della Patria) con il 43,7% dei voti. Noto come “El Tigre” e ammiratore di Donald Trump, l’avvocato sfiderà al ballottaggio del 21 giugno il senatore di sinistra Ivan Cepeda (Patto Storico), erede del presidente uscente Petro, fermatosi al 40,9%. Con circa 700mila voti di scarto, la sinistra denuncia possibili opacità nello scrutinio preliminare, mentre la terza classificata Paloma Valencia (6,9%) ha già annunciato il proprio sostegno alla destra. In testa l’estrema destra con Abelardo de la Espriella, spinto da Trump?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Segui gli aggiornamenti su Trump.
ABELARDO en SEGUNDA VUELTA: lo PELIGROSO está por venir Abelardo De la Espriella · segunda vuelta
Notizie e thread social correlati
Elezioni in Colombia, estrema destra in vantaggio con de la Espriella:Durante le elezioni presidenziali in Colombia, il candidato di estrema destra de la Espriella, vicino alle posizioni di Trump e Bukele, ha ottenuto...
Colombia, presidenziali: il ‘trumpiano’ de la Espriella in testa al primo turno: andrà al ballotaggio con CepedaIn Colombia, Aberaldo de la Espriella, candidato con posizioni dure contro la criminalità, ha ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno...
Temi più discussi: Il candidato trumpiano De la Espriella e il progressista Cepeda al ballottaggio per la presidenza in Colombia; Elezioni, la Colombia si ribalta Il primo turno va al trumpiano; Colombia, l’ultradestra in testa al primo turno delle presidenziali; Colombia: al ballottaggio il trumpiano de la Espriella con il progressista Cepeda.
Il presidente colombiano Gustavo Petro non accetta i risultati preliminari delle elezioni presidenziali di domenica 31 maggio in Colombia che attribuiscono la vittoria al primo turno al candidato di estrema destra Abelardo de la Espriella, davanti al candidato so x.com
Dopo aver vinto il primo turno delle elezioni colombiane il candidato di estrema destra Abelardo de la Espriella arringa i suoi sostenitori con un discorso dai toni durissimi.Non osate insistere a ignorare questi risultati perché il popolo si ribellerà e vi punirà. Si facebook
Colombia, Cepeda riconosce il risultato elettorale del primo turnoIl candidato della sinistra colombiana Ivan Cepeda ha riconosciuto il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali, ammettendo di non aver riscontrato elementi sufficienti per parlare di bro ... ansa.it
I risultati del primo turno e il ballottaggio in Colombia, in testa l’estrema destra con Abelardo de la Espriella (spinto da Trump)Il primo turno delle presidenziali in spacca la Colombia. In testa c’è il leader ... msn.com
Iván Cepada (Pacto Histórico, sinistra) e Aberlardo de la Espriella (Salvación Nacional, destra populista) avanzano al secondo turno nelle elezioni presidenziali colombiane reddit