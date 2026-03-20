C’è posto per te a Latina | due giorni di colloqui recruiting e orientamento al lavoro

A Latina si svolgono due giorni di eventi dedicati all’occupazione, con colloqui, attività di recruiting e orientamento al lavoro. La manifestazione fa parte di “C’è Posto per Te”, una campagna promossa da Sviluppo Lavoro Italia, che si svolge in diverse città italiane con l’obiettivo di mettere in contatto chi cerca lavoro e le aziende in cerca di personale.

Un progetto che guarda in particolare a giovani e donne, spesso più distanti dal mercato del lavoro, ma anche ai disoccupati di lunga durata Latina, 20 marzo 2026 – Fa tappa a Latina il gran finale di “C’è Posto per Te”, la campagna itinerante promossa da Sviluppo Lavoro Italia per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dopo aver attraversato il Paese da sud a nord, l’iniziativa conclude il proprio tour proprio nel capoluogo pontino, dove il 26 e 27 marzo trasformerà piazza del Popolo in una vera e propria “piazza del lavoro”. L’iniziativa rientra tra le azioni di politica attiva del lavoro promosse da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro, con l’obiettivo di portare occasioni concrete di impiego direttamente nelle città italiane. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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