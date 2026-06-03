Colleferro Il 15 Giugno si insedierà il nuovo Consiglio Comunale della città Tutti i nomi degli assessori e dei consiglieri subentranti

Da cronachecittadine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 15 giugno si terrà l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale a Colleferro. In queste settimane si stanno definendo gli accordi tra le forze politiche per la composizione finale dell’assemblea e la distribuzione delle cariche. Sono stati annunciati i nomi degli assessori e dei consiglieri che entreranno in consiglio, con le rispettive deleghe. La composizione definitiva sarà comunicata durante la cerimonia di insediamento.

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Consiglio Comunale Colleferro 15/12/2025 ore 19:00

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