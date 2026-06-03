Colleferro Il 15 Giugno si insedierà il nuovo Consiglio Comunale della città Tutti i nomi degli assessori e dei consiglieri subentranti
Il 15 giugno si terrà l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale a Colleferro. In queste settimane si stanno definendo gli accordi tra le forze politiche per la composizione finale dell’assemblea e la distribuzione delle cariche. Sono stati annunciati i nomi degli assessori e dei consiglieri che entreranno in consiglio, con le rispettive deleghe. La composizione definitiva sarà comunicata durante la cerimonia di insediamento.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – In questi giorni si stanno delineando gli accordi per la composizione definitiva – e per la relativa distribuzione L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Consiglio Comunale Colleferro 15/12/2025 ore 19:00
Notizie e thread social correlati
"Foto dei controlli con l'intelligenza artificiale?" Ira degli assessori in Consiglio comunale per l'accusaDurante una riunione del Consiglio comunale, si è discusso di alcune fotografie mostranti controlli effettuati dalla Polizia locale in centro città.
Elezioni, depositate le liste. Tutti i nomi dei candidati per il Consiglio comunaleAlle 12 di ieri è stata ufficialmente depositata la lista dei candidati per le elezioni comunali di Imola, segnando l'inizio della campagna...
Argomenti più discussi: CdS Master, la fase regionale laziale | RISULTATI; Elezioni Comunali Lazio 2026: come e dove si vota il 24 e 25 maggio; Elezioni amministrative: il 24 e il 25 maggio si vota in 37 comuni del Lazio; Colleferro. Elezioni Comunali 2026. Live con tutti i risultati in tempo reale.
MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026 80°ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO E CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI NEO DICIOTTENNI LA MAGNIFICA COMUNITÀ DI AQUILEIA È INVITATA A PARTE facebook