Colleferro Il 15 Giugno si insedierà il nuovo Consiglio Comunale della città Tutti i nomi degli assessori e dei consiglieri subentranti

Notizia in breve

Il 15 giugno si terrà l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale a Colleferro. In queste settimane si stanno definendo gli accordi tra le forze politiche per la composizione finale dell’assemblea e la distribuzione delle cariche. Sono stati annunciati i nomi degli assessori e dei consiglieri che entreranno in consiglio, con le rispettive deleghe. La composizione definitiva sarà comunicata durante la cerimonia di insediamento.