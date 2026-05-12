Foto dei controlli con l' intelligenza artificiale? Ira degli assessori in Consiglio comunale per l' accusa

Durante una riunione del Consiglio comunale, si è discusso di alcune fotografie mostranti controlli effettuati dalla Polizia locale in centro città. Le immagini ritraggono agenti che controllano un uomo seduto su una panchina con un cane antidroga al suo fianco. La questione riguarda l’autenticità delle foto, poiché si sospetta possano essere state create o modificate tramite intelligenza artificiale. Gli assessori si sono confrontati sulle modalità di verifica delle immagini e sulla gestione delle informazioni visualizzate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui