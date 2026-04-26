Alle 12 di ieri è stata ufficialmente depositata la lista dei candidati per le elezioni comunali di Imola, segnando l'inizio della campagna elettorale. Dopo quasi due mesi di incontri e confronti tra gli aspiranti sindaco, le diverse forze politiche hanno presentato le proprie candidature e i nomi dei candidati al Consiglio comunale. Ora le coalizioni sono pronte a confrontarsi nelle prossime settimane.

La corsa è ufficialmente cominciata. Dopo quasi due mesi dedicati alle prime schermaglie tra gli aspiranti sindaco, dalle 12 di ieri, termine per la presentazione delle liste, le compagini e i rispettivi candidati alla poltrona di primo cittadino di Imola possono ufficialmente darsi battaglia. Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio saranno dunque 10 le compagini in corsa, e 5 i contendenti per la fascia tricolore: sono Marco Panieri, sindaco uscente, punto di riferimento del centrosinistra sostenuto da quattro liste (Pd, Imola Corre, Alleanza Verdi Sinistra e Riformisti per Imola); Nicolas Vacchi, candidato del centrodestra (ma non...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, depositate le liste. Tutti i nomi dei candidati per il Consiglio comunale

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