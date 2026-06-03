Colle punta sulla sicurezza Un appello dei cittadini per via della Rimembranza
I residenti di Colle Alta hanno inviato un appello per rafforzare la sicurezza nella zona durante le celebrazioni della Rimembranza. La richiesta, formulata in modo pacato ma deciso, riguarda principalmente il potenziamento dei controlli e l’aumento delle presenze delle forze dell’ordine nelle strade. La preoccupazione riguarda soprattutto la gestione di eventuali assembramenti e la tutela dei cittadini durante le cerimonie commemorative.
Una richiesta pacata, ma ferma, che giunge dai residenti di Colle Alta, i quali sollecitano affinché si valuti l’istituzione di un limite di velocità a trenta chilometri orari lungo via della Rimembranza, nel segmento che dal parcheggio del Torrione (il mitico ‘lampeggiatore’) conduce sino al distributore di carburante che la memoria collettiva continua a battezzare ‘Vestrola’, indifferente ai mutamenti proprietari. La questione, tuttavia, trascende la mera moderazione delle velocità. Il tratto in esame costituisce una delle porte principali del centro storico, eppure appare consegnato ad una circolazione caotica che mal si concilia con la vocazione del luogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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