colle punta sulla sicurezza un appello dei cittadini per via della rimembranza

Notizia in breve

I residenti di Colle Alta hanno inviato un appello per rafforzare la sicurezza nella zona durante le celebrazioni della Rimembranza. La richiesta, formulata in modo pacato ma deciso, riguarda principalmente il potenziamento dei controlli e l’aumento delle presenze delle forze dell’ordine nelle strade. La preoccupazione riguarda soprattutto la gestione di eventuali assembramenti e la tutela dei cittadini durante le cerimonie commemorative.