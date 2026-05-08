Via della Rimembranza | Istituire il limite di 30 E’ indispensabile a Colle Alta

A Colle Alta si discute sulla necessità di istituire un limite di 30 chilometri all'ora in via della Rimembranza, con il Comune che ha definito questa misura come indispensabile. Nel frattempo, a Borgatello si stanno preparando i lavori e le progettazioni per realizzare la zona a traffico limitato, con le attività che coinvolgono sia l’uso di matite progettuali sia l’impiego di ruspe.

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Mentre a Borgatello si affilano matite progettuali e ruspe per la futura ’zona trenta’ da circa 250mila euro (approvata grazie alla variazione di bilancio licenziata dal Consiglio comunale il 23 aprile) e a Campiglia si preparano i rallentatori destinati a domare accelerate troppo disinvolte, da Colle Alta arriva una richiesta che ha il sapore della logica prima ancora che della protesta. Se il traffico merita di essere addomesticato nelle frazioni, sostengono alcuni cittadini che hanno scritto a La Nazione, allora perché non intervenire in una delle principali porte d’accesso alla città storica? La proposta è semplice: istituire una ’zona...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via della Rimembranza: "Istituire il limite di 30 . E’ indispensabile a Colle Alta" Notizie correlate Leggi anche: Pasquetta in Città Alta: multe alle auto in coda oltre i 30 minuti limite Parco della Rimembranza. A Valpromaro è partita la riqualificazioneSono partiti in queste ore i lavori per la riqualificazione del Parco della Rimembranza Martiri della Libertà in Centro a Valpromaro. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Via della Rimembranza: Istituire il limite di 30 . E’ indispensabile a Colle Alta; Castel del Piano: cento anni del Monumento ai Caduti e del Parco della Rimembranza. Via della Rimembranza: Istituire il limite di 30 . E’ indispensabile a Colle AltaL’appello dei residenti al Comune dopo l’istituzione della ’zona trenta’ in varie frazioni Il provvedimento potrebbe arginare anche il traffico pesante in direzione via Nova . lanazione.it Viale della Rimembranza ‘Poca manutenzione‘Alcuni lettori hanno segnalato la scarsa manutenzione del Viale della Rimembranza a Castelnuovo, la strada a senso unico che dal bivio della stazione ferroviaria sale verso l’ospedale Santa Croce e ... lanazione.it AVVISO IMPORTANTE! Alto Trevigiano Servizi comunica che, per l'effettuazione dei lavori di inserimento della condotta di distribuzione idropotabile in Viale Della Rimembranza, si rende necessaria la sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua p facebook #at_siena dal 4/5 al 5/6 chiusa via della Rimembranza a Tavarnelle. Info su at-bus.it/Avvisi x.com