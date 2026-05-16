Colle punta sulla sicurezza Manutenzione straordinaria della strada Provinciale 541

A partire da lunedì 25 maggio, sono in programma lavori di manutenzione straordinaria sulla strada Provinciale 541 ‘Traversa Maremmana’ nel territorio di Colle. L’intervento prevede interventi di ripristino e sistemazione della carreggiata, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della strada. Le operazioni si svolgeranno in diverse fasi e dureranno alcuni giorni, influenzando la circolazione in quella zona. La strada sarà temporaneamente interessata da limitazioni al traffico durante le lavorazioni.

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Prenderanno il via lunedì 25 maggio i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 541 ‘Traversa Maremmana’, nel territorio comunale di Colle. Un intervento atteso e rilevante, destinato a incidere in maniera significativa sulla qualità e sulla sicurezza della viabilità lungo uno degli assi più frequentati dell’area. Non si tratterà di una semplice operazione di riasfaltatura, ma di un’opera strutturale più ampia e complessa. Il progetto prevede infatti la completa rimozione della pavimentazione esistente e il consolidamento del sottofondo stradale, così da restituire maggiore stabilità al piano viabile e garantire condizioni di percorrenza più sicure e confortevoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle punta sulla sicurezza. Manutenzione straordinaria della strada Provinciale 541 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Infosalerno, le news in breve dal Cilento e dalla provincia di Salerno Sullo stesso argomento Galleria sulla Provinciale chiusa dopo il nubifragio: manutenzione straordinariaDisagi alla viabilità nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, lungo la SP510 Sebina Orientale. Colle punta sulla sicurezza. Scatta l’ordinanza anti bivacco ma l’opposizione non ci staIl sindaco di Colle, Piero Pii, ha firmato un’ordinanza per contrastare episodi di bivacco, accampamenti di fortuna e consumo eccessivo di alcol in alcune aree della città. L’ordinanza vieta il ... lanazione.it Colle punta forte sulla sicurezza. Donna derubata del cellulare. Ladro bloccato dai carabinieriQuanto accaduto nei giorni scorsi a Colle, nei pressi della stazione dei bus, è una vicenda che parte da un momento di paura, ma si conclude con una risposta rapida e concreta dei carabinieri della ... lanazione.it