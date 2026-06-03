Il collagene, considerato la “proteina della giovinezza”, è la principale componente strutturale del nostro corpo, responsabile di mantenere la pelle compatta ed elastica. La strategia più efficace per migliorare tono e compattezza include l’uso combinato di filler specifici e integratori orali di collagene. Questa sinergia mira a rinforzare la pelle sia dall’interno che dall’esterno, secondo quanto indicato da esperti del settore.

C onsiderata la “ proteina della giovinezza”, il collagene è l’elemento strutturale più abbondante del nostro organismo ed è responsabile della compattezza e dell’elasticità della pelle. Dopo i 20 anni, la sua produzione fisiologica diminuisce progressivamente, con un impatto diretto sulla qualità del derma. Reintegrarlo è possibile, e il modo più “smart”, ultimamente, è farlo in modo sinergico. Come? Combinando trattamenti iniettivo-dermici come i filler e il supporto degli integratori per via orale: una strategia integrata inside-out che lavora sulla qualità della pelle a più livelli. Integratori in menopausa: quali scegliere e perché X Collagene, il protocollo che funziona. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Collagene, dentro e fuori: la sinergia tra filler specifici e integratori per via orale è la strategia migliore per migliorare tono e compattezza

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