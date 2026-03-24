Gli integratori a base di peptidi di collagene sono spesso associati a benefici sulla pelle, ma la loro reale efficacia rimane oggetto di discussione. Per ottenere miglioramenti visibili in termini di tono, compattezza, luminosità ed elasticità, gli esperti consigliano di adottare un approccio integrato che combina l’uso di prodotti esterni e l’assunzione di integratori. Questa strategia mira a intervenire sia sulla superficie che in profondità.

N on è solo questione di creme: per vedere davvero una differenza sulla qualità della pelle, migliorandone tono, compattezza, luminosità ed elasticità, la strategia migliore è sempre olistica e combinata, dall’esterno all’interno, per un’azione che va in profondità. Ed è qui che entrano in scena i peptidi di collagene: micro-frammenti proteici ottenuti da collagene idrolizzato, pensati per essere assorbiti con facilità e riconosciuti dall’organismo. Il loro ruolo è mirato: riattivare i fibroblasti, spingendoli a riprendere un processo che con il passare del tempo rallenta, ossia la produzione di nuovo collagene naturale. Gold Collagen Forte Ageless X Peptidi di collagene: ecco cosa sono e come agiscono. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli integratori ai peptidi di collagene possono potenziare la skincare dall’interno. Ma cosa aspettarsi davvero, in termini di efficacia? Parola all'esperta

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