gli integratori al collagene possono aiutare la pelle ma non come pensi

Un nuovo studio ha analizzato l’efficacia degli integratori di collagene sulla pelle. I risultati mostrano che, sebbene possano avere un effetto, non sono in grado di migliorare significativamente l’aspetto della pelle come spesso si crede. La ricerca ha valutato vari prodotti e le loro implicazioni, senza trovare prove che giustifichino promesse di miglioramenti drastici. La conclusione è che gli integratori al collagene potrebbero offrire benefici limitati o nulli in relazione alla salute della pelle.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Gli integratori al collagene sono uno degli argomenti beauty più chiacchierati del momento. Polveri, capsule e gummies promettono pelle più elastica, compatta, idratata, spesso con una sicurezza che merita qualche controllo. Il collagene è una proteina centrale per la struttura cutanea, ma assumerlo non equivale a mandarlo direttamente nel derma a ricostruire ciò che tempo, sole e stress ossidativo hanno ridotto. Il corpo lo digerisce, lo trasforma, lo usa secondo priorità proprie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Integratori di collagene: mito o realtà per pelle e articolazioni

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