Collaborazione competenza e credibilità | tre c per far ripartire la Triestina inizia l' era D' Aniello

Un nuovo presidente ha preso le redini della Triestina, con l’obiettivo di rilanciare il club. Ha dichiarato che il marchio e la fiducia dei tifosi devono essere conquistati attraverso azioni concrete. La priorità è ricostruire la credibilità dell’ambiente calcistico, puntando su collaborazione, competenza e credibilità. Non sono state fornite tempistiche o dettagli sulle strategie future, ma si sottolinea l’intenzione di ripartire con un approccio basato sui fatti e sul coinvolgimento diretto.

“Il marchio dovremo meritarlo, così come la fiducia dei tifosi” in quanto “bisogna ridare credibilità all'ambiente e ricostruire un rapporto con i fatti e non a parole. Non faremo proclami”. Le parole di Giuseppe D'Aniello, volto noto per il suo passato alla Triestina e neo presidente del club. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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