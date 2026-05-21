Triestina torna D’Aniello | nuovo DG per rilanciare il club

La Triestina ha annunciato il ritorno di D’Aniello come nuovo direttore generale. L'uomo aveva già ricoperto un ruolo di gestione delle finanze del club in passato. La sua esperienza precedente include il lavoro in una società di calcio di livello medio, dove ha coordinato operazioni finanziarie e strategie di bilancio. Ora, con questa nomina, si attende un possibile cambiamento nella gestione della società, sfruttando le competenze maturate in un'altra squadra di calcio.

? Punti chiave Chi è l'uomo che ha già gestito le finanze del club?. Come potrà l'esperienza in Ternana cambiare la gestione della Triestina?. Quali sono i primi obiettivi concreti per riportare stabilità in società?. In che modo la nuova guida integrerà tecnica e solidità economica?.? In Breve D'Aniello ha operato nella società tra il 2016 e il 2023.. Il dirigente ha ricoperto ruoli di segretario generale e CFO triestino.. Precedente esperienza professionale maturata presso la Ternana come direttore operativo.. Obiettivo gestione risorse per la comunità sportiva di Trieste.. Il consiglio di amministrazione della US Triestina Calcio 1918 ha ratificato la nomina di Giuseppe D’Aniello a direttore generale, affidando al dirigente campano classe 1976 la presidenza del club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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