Ora è ufficiale | D' Aniello è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della Triestina

È stato annunciato ufficialmente che Giuseppe D’Aniello ha assunto il ruolo di nuovo direttore generale della Triestina, tornando a far parte della società. La notizia arriva dopo un periodo di attesa e conferma la sua nomina nel consiglio di amministrazione del club. D’Aniello ha già avuto esperienze precedenti con la squadra e ora riprende il suo incarico. La società ha comunicato la decisione attraverso i canali ufficiali senza ulteriori dettagli.

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