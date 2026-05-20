Ora è ufficiale | D' Aniello è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della Triestina
È stato annunciato ufficialmente che Giuseppe D’Aniello ha assunto il ruolo di nuovo direttore generale della Triestina, tornando a far parte della società. La notizia arriva dopo un periodo di attesa e conferma la sua nomina nel consiglio di amministrazione del club. D’Aniello ha già avuto esperienze precedenti con la squadra e ora riprende il suo incarico. La società ha comunicato la decisione attraverso i canali ufficiali senza ulteriori dettagli.
Ora è ufficiale: Giuseppe D’Aniello torna alla Triestina e sarà il nuovo direttore generale del club. L'ufficialità è giunta attraverso una nota diffusa dalla società nella serata di oggi 20 maggio. D'Aniello, tra le altre cose, è stato nominato anche presidente del Consiglio di amministrazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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