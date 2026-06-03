Collaboratori scolastici assistenza igienica agli alunni | obbligo anche per pulizia e cambio pannolini

Il collaboratore scolastico ha l’obbligo di assistere gli studenti durante l’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Questo include anche la pulizia e il cambio di pannolini. La normativa specifica che l’assistenza riguarda tutte le esigenze igieniche degli studenti, garantendo supporto durante le attività di cura personale. La responsabilità si estende quindi anche alla gestione di situazioni che richiedono interventi di pulizia e assistenza diretta.

Il collaboratore scolastico deve prestare agli alunni l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Lo chiarisce un orientamento applicativo ARAN del novembre 2024, che richiama l’Allegato A del CCNL Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, relativo alle specifiche professionali del personale ATA. Il contratto prevede inoltre, per rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, l’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità. Tale supporto riguarda l’accesso alle strutture scolastiche, gli spostamenti interni, l’uscita dalla scuola e anche l’uso dei servizi igienici e la cura dell’igiene personale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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