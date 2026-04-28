Assistenza agli alunni con disabilità | per la FLC CGIL gli organici dei collaboratori scolastici non sono adeguati ai bisogni delle scuole

La FLC CGIL ha scritto all’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, evidenziando che gli organici dei collaboratori scolastici nelle scuole non sono sufficienti a rispondere alle esigenze di assistenza degli alunni con disabilità. L’associazione ha sottolineato che le risorse attualmente disponibili non coprono tutte le necessità, mettendo in luce una disparità tra le richieste e le risposte offerte dal sistema scolastico.