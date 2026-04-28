Assistenza agli alunni con disabilità | per la FLC CGIL gli organici dei collaboratori scolastici non sono adeguati ai bisogni delle scuole

Da orizzontescuola.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La FLC CGIL ha scritto all’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, evidenziando che gli organici dei collaboratori scolastici nelle scuole non sono sufficienti a rispondere alle esigenze di assistenza degli alunni con disabilità. L’associazione ha sottolineato che le risorse attualmente disponibili non coprono tutte le necessità, mettendo in luce una disparità tra le richieste e le risposte offerte dal sistema scolastico.

Con una lettera inviata all’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità e all’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, a firma della segretaria generale Gianna Fracassi, la FLC CGIL richiama l’attenzione sulle criticità nell’attuazione della Delibera 9 del 5 marzo 2026, relativa alla garanzia dell’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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