Studenti con disabilità il Garante | assistenza igienico-personale sempre garantita a scuola e a carico dei collaboratori scolastici RACCOMANDAZIONE

Il Garante ha ribadito che l’assistenza igienico-personale per gli studenti con disabilità deve essere sempre garantita nelle scuole e deve essere fornita dai collaboratori scolastici. La Raccomandazione n. 2 del 5 marzo 2026, approvata con la Delibera n. 92026, stabilisce questa obbligatorietà, sottolineando l’importanza di assicurare continuità e tutela ai diritti degli studenti in ambito scolastico.

Con la Raccomandazione n. 2 del 5 marzo 2026, approvata con Delibera n. 92026, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità interviene con fermezza sul tema dell’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosufficienti, chiedendo a tutte le scuole di garantire il servizio senza eccezioni né ritardi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Assistenza igienico-personale alunni con disabilità, il Garante: “Problematica delicata, serve chiarezza normativa”Il tema non è nuovo, ma continua a sollevare difficoltà di applicazione e disomogeneità sul territorio. Collaboratori scolastici, Gilda chiede indennità da 700 euro per l’assistenza agli alunni con disabilità e denuncia la carenza di organico. “Senza di loro la scuola non è sicura”La Federazione Gilda Unams richiama l’attenzione su due nodi che riguardano il personale ATA: il riconoscimento dell’indennità prevista dal contratto... Tutto quello che riguarda Studenti con disabilità il Garante... Temi più discussi: Inclusione scolastica: il Tribunale di Novara ordina al Comune di garantire le ore previste nel PEI. Il bilancio non può comprimere i diritti degli studenti con disabilità; NUORO. Inclusione scolastica, nuovi servizi negli istituti superiori; Cala il numero degli studenti ma aumentano gli alunni disabili; Educatori per studenti con disabilità, protesta per le ore tagliate: Non è vero che tutto è stato ripristinato. Inclusione scolastica: il Tribunale di Novara ordina al Comune di garantire le ore previste nel PEI. Il bilancio non può comprimere i diritti degli studenti con disabilitàCon ordinanza del 13 marzo 2026, il Tribunale Ordinario di Novara ha ordinato a un Comune del novarese di garantire immediatamente a un minore con disabilità le ore di assistenza educativa specialisti ... orizzontescuola.it Riforma disabilità, Locatelli: Sempre più studenti si iscrivono all’Università, l’accessibilità oggi riguarda anche l’informatica. Il ruolo della scuola nel ...La riforma della disabilità pone al centro il progetto di vita delle persone. In un’intervista a Orizzonte Scuola, la ministra Alessandra Locatelli sottolinea il ruolo fondamentale della scuola e de ... orizzontescuola.it Francesco Cerami, consigliere nazionale degli studenti universitari e Alessandro Sanfilippo, consigliere al Csu di UduPalermo “Il 22 e il 23 marzo bisogna votare no per difendere la nostra democrazia” #cgil #democrazialavoro #referendumgiustizia #udu - facebook.com facebook Curioso però. Tutte le categorie professionali (chessò tassisti, fruttivendoli, studenti, giornalisti, politici e anche magistrati) si dividono più o meno equamente in due: metà vota Sì e metà vota No. La gente dello spettacolo invece vota TUTTA solo No… Strano. x.com