Il Colico Street Boulder 2026 si svolgerà in una giornata dedicata all’arrampicata urbana, coinvolgendo tutte le età e livelli di esperienza. L’evento prevede l’uso di blocchi di roccia per attività di arrampicata, con un focus sulla creatività e la condivisione tra i partecipanti. È aperto a chi desidera provare, divertirsi o migliorare le proprie abilità, senza restrizioni di età o competenza. La manifestazione si terrà nelle vie di Colico.

Una giornata di arrampicata urbana, movimento e condivisione tra le vie di Colico. Blocchi, creatività e condivisione saranno gli ingredienti principali di un evento aperto a tutti, dai più piccoli ai più grandi, dai più esperti a chi vuole mettersi in gioco e divertirsi. L'appuntamento è per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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