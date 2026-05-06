Boulder Coppa del Mondo Boulder | tre azzurre in semifinale in Cina

In Cina, alla prima tappa della Coppa del Mondo Boulder a Keqiao, tre arrampicatrici italiane sono riuscite ad accedere alla semifinale. La competizione ha visto protagonisti atleti provenienti da diversi Paesi, con le italiane che hanno ottenuto risultati soddisfacenti in questa fase iniziale della stagione internazionale. La manifestazione prosegue con le qualifiche e le finali previste nei prossimi giorni.

L’Italia dell’arrampicata sportiva ha iniziato la stagione internazionale con riscontri positivi ed incoraggianti dalla prima tappa della Coppa del Mondo Boulder a Keqiao, in Cina. La spedizione azzurra è riuscita a portare 3 atlete nelle prime 25 posizioni mondiali. Camilla Moroni è stata la migliore della spedizione italiana e ha terminato la gara al quindicesimo posto, seguita da Francesca Matuella che, proprio alla vigilia del suo compleanno, ha ottenuto il diciannovesimo piazzamento centrando il miglior risultato della carriera nel massimo circuito. Giorgia Tesio ha concluso la sua prova in ventitreesima posizione, mentre Irina Daziano e Stella Giacani si sono fermate rispettivamente al trentatreesimo e trentanovesimo posto.🔗 Leggi su Sportface.it

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