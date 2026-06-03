Coenzo due giorni tra musica apericena sfilate e passione per la vespa
L'edizione 2026 di “Vespe Contadine” si terrà il 26 e 27 giugno a Coenzo, organizzata dal Circolo ANSPI “Enzo Soncini” con il patrocinio del Comune di Sorbolo Mezzani. La manifestazione prevede musica, apericena, sfilate e passione per le Vespe.
Il Circolo ANSPI “Enzo Soncini” di Coenzo, con il patrocinio del Comune di Sorbolo Mezzani, organizza l'edizione 2026 di “Vespe Contadine”, in programma il 26 e 27 giugno a Coenzo (PR).La manifestazione celebra la cultura della Vespa e l'atmosfera degli anni Settanta con due serate all'insegna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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