Coenzo due giorni tra musica apericena sfilate e passione per la vespa

Da parmatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'edizione 2026 di “Vespe Contadine” si terrà il 26 e 27 giugno a Coenzo, organizzata dal Circolo ANSPI “Enzo Soncini” con il patrocinio del Comune di Sorbolo Mezzani. La manifestazione prevede musica, apericena, sfilate e passione per le Vespe.

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Il Circolo ANSPI “Enzo Soncini” di Coenzo, con il patrocinio del Comune di Sorbolo Mezzani, organizza l'edizione 2026 di “Vespe Contadine”, in programma il 26 e 27 giugno a Coenzo (PR).La manifestazione celebra la cultura della Vespa e l'atmosfera degli anni Settanta con due serate all'insegna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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