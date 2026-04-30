Torna la Fiera di Santa Susanna | due giorni tra spettacoli tradizione e musica

Dopo un'assenza, la Fiera di Santa Susanna torna per due giorni di eventi e intrattenimento. L'edizione prevede spettacoli, attività tradizionali e momenti musicali rivolti a tutte le età, offrendo l’opportunità di riscoprire le usanze locali e di condividere momenti di socializzazione nella comunità. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo cittadini e visitatori nel rispetto delle tradizioni.

Due giorni per riscoprire tradizioni, rafforzare il senso di comunità e vivere momenti di intrattenimento per tutte le età. L’1 e 2 maggio torna la Fiera di Santa Susanna, giunta alla sua 32ª edizione, con un programma che unisce la storica esposizione agricola a eventi culturali e spettacoli di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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