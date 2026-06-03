Da ieri, 1° giugno 2026, è attivo il nuovo sistema di rimborsi per i pedaggi autostradali, approvato dall’autorità di regolazione dei Trasporti. Ora, chi si è fermato nel traffico a causa di cantieri programmati o interruzioni gravi può richiedere un rimborso. La procedura prevede la presentazione di una richiesta ufficiale, con documentazione che attesti il blocco.

Dal 1° giugno 2026 è entrato in vigore il nuovo sistema di rimborsi dei pedaggi autostradali previsto dall’autorità di regolazione dei Trasporti (ART), che riconosce un rimborso per chi è rimasto bloccato a causa di cantieri programmati o di gravi interruzioni del traffico. Chi, durante il ponte del 2 giugno, ha dovuto fare i conti con lunghe code in autostrada potrà, quindi, compensare economicamente una parte dei disagi subiti. Quando si ha diritto al rimborso per il traffico in autostrada. La nuova disciplina stabilisce che gli utenti possano ottenere il rimborso totale o parziale del pedaggio pagato per: ritardi causati da cantieri programmati;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Code in autostrada, come richiedere il rimborso dopo il ponte del 2 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autostrada del Brennero chiusa per il corteo ambientalista: il ponte del 2 giugno parte con l’incubo codeL’autostrada del Brennero è stata chiusa questa mattina a causa di un corteo ambientalista.

Rimborso pedaggio autostrada per code e cantieri dal 1° giugno: come funziona e chi ne ha dirittoA partire dal 1° giugno, sarà possibile richiedere un rimborso per i pedaggi autostradali in caso di code o cantieri che causano ritardi.

Temi più discussi: Rimborsi per cantieri e code in autostrada dall'1 giugno: Ecco come funziona l'app; Code e cantieri in autostrada? Da oggi puoi riavere indietro i soldi del pedaggio; Lunghe code in autostrada: scattano i rimborsi pedaggi; Dal primo giugno i ritardi in autostrada per code e cantieri verranno risarciti. Ecco come.

Bloccato in autostrada? D’ora in poi il pedaggio ti viene rimborsato! Scattano i ristori automatici per code e cantieri: rimborsi fino al 100% della tariffa. Ecco come richiedere i soldi e a chi spettano. x.com

Rimborso dei pedaggi dopo le code per lavori in autostrada: quando spetta e come chiederloVale solo per i lavori già previsti e corrisponde a una percentuale che varia a seconda della distanza coperta e del ritardo subito ... rainews.it

Sconto automatico sui pedaggi autostradali in presenza di cantieri reddit

Dal primo giugno i ritardi in autostrada per code e cantieri verranno risarciti. Ecco comeROMA – Con le vacanze estive si ripresenta l’incubo dei cantieri stradali e dei ritardi provocati dalle lunghe file che si formano in autostrada. Un disagio per il quale finora gli automobilisti non p ... repubblica.it