A partire dal 1° giugno, sarà possibile richiedere un rimborso per i pedaggi autostradali in caso di code o cantieri che causano ritardi. La nuova delibera dell’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti stabilisce le modalità di richiesta e chi può beneficiarne. I viaggiatori che si trovano in situazioni di congestione stradale o blocchi lungo il percorso potranno presentare domanda per ottenere un rimborso parziale o totale del pedaggio pagato. La misura si applica a specifiche circostanze di ritardo documentato.

Dal 1° giugno 2026 entrerà in vigore una significativa novità per gli automobilisti italiani: il diritto al rimborso del pedaggio in caso di disservizi legati a blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura, prevista dalla delibera 2112025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), mira a indennizzare chi subisce scostamenti significativi rispetto ai tempi di percorrenza standard. Il sistema sarà inizialmente attivo per le tratte gestite da un singolo concessionario, per poi estendersi all’intera rete nazionale. Rimborso pedaggio autostrada: come calcolarlo Come riporta TgCom24, il diritto al rimborso per i disagi dovuti ai lavori stradali dipende dalla lunghezza del tragitto effettuato e dall’entità dello scostamento temporale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rimborso pedaggio autostrada per code e cantieri dal 1° giugno: come funziona e chi ne ha diritto

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