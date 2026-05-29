Autostrada del Brennero chiusa per il corteo ambientalista | il ponte del 2 giugno parte con l’incubo code

Notizia in breve

L’autostrada del Brennero è stata chiusa questa mattina a causa di un corteo ambientalista. La chiusura ha provocato lunghe code e disagi nel traffico, in particolare per i veicoli in transito in direzione del confine. La manifestazione si è svolta lungo il ponte, interessando una delle principali arterie di collegamento tra Italia e Austria. La strada è rimasta interdetta al traffico per diverse ore, fino alla riapertura successiva.