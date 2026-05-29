Autostrada del Brennero chiusa per il corteo ambientalista | il ponte del 2 giugno parte con l’incubo code
L’autostrada del Brennero è stata chiusa questa mattina a causa di un corteo ambientalista. La chiusura ha provocato lunghe code e disagi nel traffico, in particolare per i veicoli in transito in direzione del confine. La manifestazione si è svolta lungo il ponte, interessando una delle principali arterie di collegamento tra Italia e Austria. La strada è rimasta interdetta al traffico per diverse ore, fino alla riapertura successiva.
L’antipasto odierno fa già comprendere la portata dell’evento: la chiusura di una delle arterie autostradali più trafficate, l’A22 del Brennero, per gran parte della giornata di sabato 30 maggio per una manifestazione ambientalista nel Tirolo austriaco,ha già provocato code per 14-15 km nella giornata odierna per chi ha provato ad anticipare il momento della chiusura. Cosa accadrà sabato. I disagi capiteranno proprio durante un week-end di traffico più intenso del normale per chi decide di partire qualche giorno per il Ponte del 2 giugno. Per quanto riguarda le chiusure, è bene sapere che sul l ato italiano ll’A22 da Vipiteno in direzione nord resterà chiusa al traffico dalle ore 10. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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