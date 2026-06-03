Cocchi, giovane classe 2007, è stato proposto come possibile contropartita tecnica nell’ambito di un accordo tra l’Inter e Marco Palestra, centrato sulla fascia destra. L’Atalanta avrebbe mostrato interesse per il giocatore, valutandolo come parte di una trattativa di trasferimento. La trattativa coinvolge anche un eventuale scambio tra i club, con Cocchi come elemento di scambio. Non sono stati resi noti dettagli finanziari o altre condizioni dell’accordo.

di Stefano Cori Cocchi potrebbe entrare come contropartita tecnica nell’affare tra l’Inter e Marco Palestra per la fascia destra. L’Atalanta, stando a quanto riportato da Nicolò Schira su X, avrebbe mostrato interesse per il giovane terzino sinistro dell’Inter Matteo Cocchi. Per lui in questa stagione 26 presenze in Serie C con Inter Futuro. E anche qualche apparizione con la prima squadra tra Serie A e Coppa Italia. Il calciatore classe 2007, che ha firmato con WSA Agency (Alessandro Lucci) nelle ultime ore, l’Inter potrebbe utilizzarlo come contropartita nelle trattativa per Marco Palestra. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Infatti la Beneamata, soprattutto dopo la partenza di Denzel Dumfries in direzione Real Madrid, vorrebbe Marco Palestra per rinforzare la fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Cocchi piace all’Atalanta, può entrare nell’affare Palestra: il classe 2007 come contropartita

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