Due persone sono state arrestate a Savona dopo essere state trovate in possesso di 127 grammi di cocaina nascosta in un pacchetto di sigarette. I carabinieri, durante un controllo, hanno scoperto la droga e altri materiali collegati all’attività di spaccio. La vicenda si è svolta nel corso di un’operazione di routine, che ha portato al fermo dei due soggetti coinvolti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità di nascondiglio o sui successivi sviluppi.

? Punti chiave Come facevano a nascondere la droga in un pacchetto di sigarette?. Cosa hanno trovato i carabinieri insieme ai 127 grammi di cocaina?. Perché il trentatreenne è stato mandato direttamente ai domiciliari?. Chi sono i prossimi obiettivi dei controlli nelle zone critiche?.? In Breve Sequestrati 127 grammi di cocaina, 4 grammi di hashish e oltre mille euro.. Metà della droga era già suddivisa in dosi con bilancini di precisione.. Giudizio direttissimo giovedì con arresti domiciliari per il trentatreenne albanese.. Operazione avvenuta mercoledì tramite controllo capillare del Nucleo Operativo di Savona.. Due cittadini di nazionalità albanese, di 22 e 33 anni, sono stati arrestati a Savona mercoledì scorso dopo che i carabinieri hanno scoperto un pacchetto di sigarette contenente dosi di cocaina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, sgamotati con cocaina in un pacchetto di sigarette: due arresti

Catania Cocaina nascosta nel cruscotto maxi sequestro e due arresti

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