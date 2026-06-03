Cobolli puoi sognare! I precedenti e la magia di Flavio sulla terra rossa fanno ben sperare

Domani si gioca il quarto di finale tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime. La partita si apre con un punteggio pari, e la vittoria dipenderà da chi manterrà più ritmo e continuità durante il match. Cobolli, che ha già mostrato buone prestazioni sulla terra battuta, punta a replicare le sue esperienze passate. La sfida si svolge su un campo di terra rossa, con entrambe le parti pronte a dare il massimo.

Fare pronostici in questo splendido e assurdo Roland Garros, ormai si è capito, non serve a molto, ma la sfida di domani nei quarti di finale tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime si potrebbe definire comunque, anche in condizioni normali, alla pari. La classifica in questo Slam conta poco o nulla, ma quello che il romano “paga” in termini di ranking e di prestigio al canadese, lo recupera con la sua maggiore attitudine sulla terra e con quello che dicono i confronti diretti. Felix Auger-Aliassime, prima volta tra i primi otto a Parigi, testa di serie numero 4 e virtuale quarto giocatore del mondo (comunque vada, sarà lì in classifica lunedì a fine torneo), ha vinto tutti e nove i tornei in carriera sul cemento o in indoor, mai nessuno sulla terra, che non è proprio la sua superficie preferita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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