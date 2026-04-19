Sfuma l’impresa di Flavio Cobolli | sulla terra rossa di Monaco vince l’americano Ben Shelton in due set

Nell’ATP 500 di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha concluso la sua corsa in finale contro l’americano Ben Shelton. Il match si è deciso in due set, con Shelton che ha ottenuto la vittoria e il titolo. Cobolli, che aveva raggiunto la finale, non è riuscito a portarsi a casa il trofeo. La partita si è svolta sulla terra rossa.

Sfuma a un passo dal traguardo il sogno di Flavio Cobolli all’ Atp 500 di Monaco di Baviera. Il tennista italiano ha perso in finale contro l’americano Ben Shelton, che si è imposto in due set. Il primo se l’è aggiudicato Shelton in scioltezza, con un comodo 6-2. Nel secondo set, Cobolli ha tirato fuori il meglio di sé, ma si è dovuto arrendere al parziale di 7-5, che ha regalato la vittoria (e il torneo) all’americano I precedenti con Shelton. Prima della finale di oggi, Cobolli – che dopo il torneo salirà alla 13esima posizione della classifica Atp – ha avuto un percorso da sogno nel torneo in Germania: non ha mai perso un set e ha battuto per la prima volta un Top 5 del ranking Atp, il tedesco Alexander Zverev, in semifinale con un doppio 6-3.🔗 Leggi su Open.online

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