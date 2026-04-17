Da quando si parla di Fatal Verona, le partite tra l’Hellas e il Milan sono state spesso accompagnate da momenti intensi e storie di successi e sconfitte. Le sfide al Bentegodi hanno visto risultati che tengono con il fiato sospeso tifosi di entrambe le parti, alimentando speranze e timori tra chi segue con passione queste gare. La tradizione di confronti passati fa sì che ogni incontro si presenti come un evento atteso e carico di tensione.

Dai tempi della Fatal Verona, la sfida tra Hellas e Milan porta con sé emozioni contrastanti, rappresentando un piacevole solletico per chi gufa i colori rossoneri e uno spettro per chi li tifa, della serie: “stai a vedere che anche stavolta ci lasciamo le penne”. Va però ricordato che, dopo le sciagurate sconfitte del 1973 e del 1990, costate al Milan due scudetti, poche volte i rossoneri sono caduti contro i gialloblù. Oggi si direbbe che quello della Fatal Verona è un meme che non fa più ridere, anzi, vincere nel capoluogo veronese ha spesso portato bene nelle ultime stagioni. Rinfreschiamoci dunque la memoria in vista di domenica. Non perdiamo dal 2017.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Ma quale Fatal Verona?! I precedenti al Bentegodi fanno ben sperare

Notizie correlate

Diretta gol Serie A: Verona Pisa non si fanno male, al Bentegodi termina 0-0Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra.

Leggi anche: Hellas Verona-Napoli, Conte si affida al suo pupillo: la statistica fa ben sperare i tifosi

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: I PRECEDENTI | Quasi 9 anni fa l'ultimo successo del Verona, per il Milan filotto di 6 vittorie; Max vuole stravincere e il dirigente lo fa Rabiot: AIUTO, ma sarà Champions; Hellas-Milan, vietati i risultati 1 o X. E basta questa Fatal Verona…; Pellegatti: Non è mai troppo agevole per il Milan affrontare l’Hellas.

San Siro, tabù Verona. Ma qual è il bilancio delle altre squadre al Meazza?Altro che fatal Verona, per i gialloblù San Siro è una maledizione. Il Milan ha perso due scudetti (1973 e 1990) contro gli avversari al Bentegodi, ma davanti al suo pubblico è tutta un’altra storia. gazzetta.it

Genoa, il volo del Grifone nella fatal Verona (per loro)Domenica, per un impegno di lavoro, mi sono perso la partita che aspettavo da una vita, quella in cui il Genoa, testicula tacta, si salva vincendo al Marcantonio Bentegodi scaraventando il Verona, non ... ilsecoloxix.it

Tradizione Rossonera. . | 22 aprile 1990... un'altra fatal Verona. Il Milan perde lo scudetto grazie all'arbitraggio di Lo Bello e alla vittoria dei gialloblu 2-1. facebook

Hellas-Milan, vietati i risultati 1 o X. E basta questa Fatal Verona... #MilanPress x.com