Flavio Cobolli ha raggiunto la semifinale a Parigi, vincendo il suo match contro l’avversario di livello superiore in tre set. Nella stessa giornata, un altro tennista italiano si è qualificato in finale nel torneo giovanile, dopo aver superato un avversario di grande esperienza. Entrambi i risultati sono stati ottenuti sul campo centrale del torneo. Cobolli si prepara ora alla sfida decisiva, mentre l’altro atleta si gioca il titolo nella categoria under 19.

Il pomeriggio di Parigi ci regala due notizie fantastiche: la prima è che Flavio Cobolli è in semifinale al Roland Garros, la seconda (che è una conseguenza della prima) è che per il secondo anno consecutivo ci sarà un italiano nella finale del torneo sulla terra battuta più importante al mondo (l’anno scorso Jannik Sinner sconfitto da Carlos Alcaraz). Già perchè Flavio Cobolli dopo la splendida rimonta su Augier-Aliassime che aveva vinto il primo set, in semifinale affronterà il vincitore della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L’Italia è sempre più padrona del tennis mondiale e la vittoria di Cobolli è stato un altro capolavoro di tattica, intelligenza e grande capacità di stare in campo. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Panorama.it - Cobolli pazzesco, vola in semifinale Ci sarà un azzurro in finale a Parigi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roland Garros: Cobolli batte Auger-Aliassime e vola in semifinale, in finale a Parigi ci s...Durante i quarti di finale di Roland Garros, Flavio Cobolli ha sconfitto Auger-Aliassasse in quattro set, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4.

La meglio gioventù del tennis azzurro, Cobolli fa più del suo, annienta Svajda e vola ai quarti: e vendica l’onore azzurro a ParigiCobolli ha eliminato Svajda negli ottavi di finale a Parigi e si è qualificato per i quarti di finale del torneo.

Temi più discussi: Cobolli show al Roland Garros: paura, vittoria e quarti di finale; Tennis Tracker, Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti di finale; Cobolli vola ancora: è nei quarti di finale del Roland Garros; Cobolli show al Roland Garros: sconfigge Tien in tre set e vola agli ottavi.

Cobolli pazzesco, vola in semifinale Ci sarà un azzurro in finale a ParigiIl Roland Garros parla sempre più italiano: Flavio perde il primo set con Auger-Aliassime poi rimonta ed elimina il numero sei del mondo. Affronterà il vincitore del derby azzurro tra Berrettini e Arn ... panorama.it

Super Cobolli batte Auger-Aliassime e conquista la semifinaleAl Roland Garros sul centrale grande prestazione del tennista romano che perde il primo set ma poi ribalta il canadese ... rainews.it

Cobolli ha vinto questa partita! reddit