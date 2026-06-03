Flavio Cobolli ha raggiunto la semifinale del Roland Garros 2026, battendo in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime. Con questa vittoria, l’Italia avrà un finalista nel torneo di Parigi. La partita si è conclusa con Cobolli che ha prevalso su Auger-Aliassime in quattro set. La semifinale si giocherà nelle prossime ore, confermando il buon percorso del tennista romano in questa edizione del torneo.

Il tennista romano ha battuto in quattro set Felix Auger-Aliassime PARIGI (FRANCIA) - Flavio Cobolli vola in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista romano - decima testa di serie del tabellone - elimina in rimonta Felix Auger-Aliassime e conquista la prima semifinale Slam della carriera. 4-6 6-4 6-4 6-4, in tre ore e 24 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che batte per la terza volta in tre confronti Aliassime e venerdì si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L'Italia ha così la certezza di avere un giocatore in campo nella finale di domenica: sarà la 14esima finale Major con un italiano presente, la prima dal 2021 (Wimbledon: Berrettini-Djokovic) con protagonista un azzurro diverso da Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Cobolli in semifinale al Roland Garros, l'Italia avrà un finalista a Parigi

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COBOLLI DISTRUGGE ALIASSIME E VA IN SEMIFINALE AL ROLAND GARROS: IN FINALE CI SARA' UN ITALIANO

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