Un giocatore italiano ha raggiunto la sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam, vincendo contro un avversario di alto livello. La vittoria gli ha assicurato un premio di 750mila euro.

Flavio Cobolli continua a vivere un Roland Garros da sogno. Dopo il successo contro Felix Auger-Aliassime di questo pomeriggio, l’azzurro ha conquistato la prima semifinale Slam della carriera e si è garantito anche un premio economico molto importante: 750mila euro. Un traguardo che certifica la nuova dimensione del tennista romano, ormai proiettato virtualmente verso la top 10 ATP. Il risultato ottenuto Parigi ha già un peso enorme dal punto di vista sportivo, ma anche economico, con l’approdo tra i migliori quattro del torneo, Cobolli incassa 750mila euro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Cobolli fa jackpot al Roland Garros: ecco quanto vale la semifinale

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